ABD heyeti Ankara'da Suriye'den çekilmeyi görüşüyor

Ankara ve Washington arasında, ABD'nin Suriye'den çekilme sürecini koordine etmek amacıyla kurulan görev gücü, Ankara'daki temaslarını sürdürüyor.

Türk yetkililerden alınan bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun ay başındaki ABD ziyareti sonrasında açıkladığı ve ilk toplantısını 6 Şubat'ta ABD'de yapan ortak görev gücü, dün ikinci kez Ankara'da toplandı.

ABD'nin Fırat'ın doğusundaki topraklarla, batısındaki Münbiç ilçesinden askerlerini çekme planlarının değerlendirildiği toplantı, ikinci gününde de sürüyor.

Kurulacak güvenli bölgenin detayları ve terör örgütü YPG/PKK'ya verilen silahların nasıl geri alınacağı da toplantının gündem maddeleri arasında yer alıyor.

ABD'nin üslerden çıkması halinde bunların teröristlere geçmesini istemeyen Türkiye, üslerin ya imha edilmesini ya da Türk ordusuna devredilmesini talep ediyor.

Türk heyeti, ABD'li muhataplarına Washington'ın Ankara'nın güvenlik hassasiyetleri çerçevesinde ortak bir anlayışa varmadan çekilmesi durumunda, meşru müdafaa hakkını saklı tuttuğunu ifade ediyor.

Türkiye, ABD çekilme kararı aldığından bu yana, bu sürecin sahada doğurabileceği güç boşluklarına da dikkati çekiyor. ABD'nin Türkiye ile anlaşmadan çekilmesi durumunda, çıktığı sahaya Beşşar Esed rejimi güçleri, İran ve hatta Rus askeri polisinin girme ihtimali de bulunuyor.

Türkiye'nin kuzeydoğu Suriye'ye ilişkin planları ise YPG/PKK'nın sınırın en az 30-40 kilometre güneyine çekilmesi ve buraya geri dönemeyeceği şekilde askeri tedbirler alınmasını öngörüyor.

Münbiç yol haritasına ilişkin Türkiye, ilçenin içindeki sivil ve askeri konseylerin yeniden yapılanması amacıyla müşterek tahkikat süreci işlerken, isimler üzerindeki bilgi ve görüş alışverişinin ivedilikle tamamlanmasını istiyor. Türkiye, YPG/PKK mensupları ile bunların güdümündeki isimlerin ilçenin yönetim birimlerinde görev almasına karşı çıkıyor.

Pentagon, 23 Şubat'ta yapılan açıklamada, geri çekilme sürecine dair, uluslararası bir gücün parçası olarak Suriye'nin kuzeydoğusunda ve güneyinde birkaç yüz ABD askeri bırakılacağını duyurmuş, "güvenli bölge"ye Türk ve SDG unsurlarının girmeyeceğini öne sürmüştü. Çekilme takvimi konusunda ise ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Orgeneral Joseph Votel, 11 Şubat'taki açıklamasında, çekilmenin haftalar içinde başlayacağını söylemiş, en geç mart ayının ortasında sürecin ilk adımlarının atılacağının sinyalini vermişti.

Edinilen bilgiye göre, Amerikalı yetkililer Türk muhataplarına son görüşmelerde, çekilme işleminin yaz başına kadar tamamlanabileceğini ancak sahadaki şartlara göre takvimin değişebileceğini söyledi.

ABD'nin halihazırda Suriye'de 2 binden fazla askeri bulunuyor.

Görev gücü, Türkiye-ABD arasında Şubat 2018'de kurulan Suriye çalışma grubunun alt birimi olarak faaliyet gösteriyor.

Toplantıya katılan kaynaklardan alınan bilgiye göre, görev gücünün toplantısı gün içerisinde sona erecek. Toplantı sonrasında her iki tarafın da açıklama yapmayacağı, görev gücünün temaslarının gelecek günlerde süreceği öğrenildi.