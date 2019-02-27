ABD'li damat Kushner Ankara'da

ABD Başkanı Donald Trump'ın Kıdemli Danışmanı ve Asistanı Jared Kushner resmi temaslarda bulunmak üzere Ankara'ya geldi.

Trump'ın Yahudi damadı Kushner'ın konvoyu Esenboğa Havalimanından ayrıldı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın başdanışmanı Jared Kushner'un Türkiye ziyaretine ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Görüşme Sayın Trump'ın da bana ifade ettiği şekliyle ekonomi ve bölge sorunları. ÇAD Cumhurbaşkanı gelecek, kanaat önderleri ile bir toplantı var, belki bir ara ben de kabul ederim. Bir görüşme yapma durumumuz olabilir" açıklamasında bulunmuştu.

Güncelleme Tarihi: 27 Şubat 2019, 15:25