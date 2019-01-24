Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kara Harp Okulu'ndaki törende yaptığı konuşmada Suriye konusunu değerlendirirken bahsettiği 'Adana mutabakatı' yeniden gündem oldu. Erdoğan'ın konuşmasının ardından sosyal medyada çok sayıda kullanıcı 'Adana mutabakatı nedir?' 'Adana mutabakatı ne demek?' 'Adana mutabakatını kimler imzaladı' gibi sorulara yanıt aradı. Adana Mutabakatı, Türkiye-Suriye ilişkilerinin değerlendirilmesi açısından son derece kritik bir öneme sahip.

Rusya Lideri Putin ile yaptığı görüşmenin ardından yurda dönen ve Kara Harp Okulu'nda düzenlenen milli harita uygulaması tanıtım törenine katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önemli mesajlar verdi.

Erdoğan'ın gündemindeki en kritik konu ise Putin'in dün Moskova'da hatırlattığı Adana Mutabakatı oldu.

Cumhurbaşkanı, konuyu bir kez daha hatırlattı ve "Putin ile de yaptığımız görüşmelerde bu Adana mutabakatının yeniden gündeme gelmesi, bunun üzerinde ısrarlı durmamız gerektiğini daha iyi anlıyoruz "dedi.

Adana mutabakatı nedir?

Erdoğan'ın altını çizdiği Adana Mutabakatı iki gün üst üste yapılan vurguların ardından çok sayıda kişi tarafından da merak edilen bir konu oldu.

Adana Mutabakatı, 1998 yılında ülkemizdeki terör olaylarının artmasının ardından Türkiye ve Suriye arasında imzalanan bir anlaşma.

1998 sonbaharındaki Milli Güvenlik Kurulu toplantısının ardından dönemin kara kuvvetleri komutanının Hatay'da çok sert bir açıklama yaptı ve Suriye'nin teröre destek vermesi halinde Türkiye'nin bunu savaş sebebi sayacağını vurguladı.

Türkiye'nin kararlılığının ardından, ABD Başkanı Bill Clinton, dönemin Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’e bir mektup yazdı ve Mısır Lideri Mübarek’in arabuluculuğunda iki ülkenin diyalog kurmasını önerdi.

Türk askerinin sınırda yığınak yapmasının ardından Suriye geri adım atmak zorunda kaldı ve iki ülkeyi neredeyse savaşın eşiğine getiren gerginliğin ardından Adana'da 'Adana Mutabakatı' imzalandı.

Mutabakat, 20 Ekim 1998’de Türk heyetine başkanlık eden Büyükelçi Uğur Ziyal ve Suriye heyetine başkanlık eden Siyasi Güvenlik Başkanı Tümgeneral Adnan Badr El Hassan arasında imzalandı.

Anlaşmanın ardından Elebaşı Abdullah Öcalan’ın Suriye’den çıkarak bir süre Rusya ve İtalya’da saklanması, daha sonrasında ise Kenya’da Yunanistan büyükelçiliği yakınlarında yakalanması süreçleri yaşandı.

Kaynak: Yeni Şafak