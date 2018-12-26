Afganistan tezkeresi kabul edildi, Türk askeri iki yıl daha orada

TBMM Genel Kurulu, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, NATO’nun Afganistan'da icra edeceği kararlı destek misyonu için yurt dışına gönderilmesi konusunda Hükümete verilen izin süresinin, 6 Ocak 2019 tarihinden itibaren iki yıl daha uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Tezkeresini kabul etti.

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Volkan Bozkır, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, Türkiye’nin gerek jeopolitik konumu, gerekse uluslararası gücü ve etkisini dikkate alarak, tüm dünyayı etkileyen gelişmelere sessiz kalmasının mümkün olmadığı ve bunlara ilişkin proaktif ve etkili bir dış politika izlediğinin açık olduğunu söyledi.

Türkiye ve Afganistan'ın köklü tarihsel ilişkilere sahip iki kardeş ülke olduğunu vurgulayan Bozkır, Türkiye'nin Afganistan’ın milli birliğini, bütünlüğünü ve bağımsızlığını her zaman desteklediğini ifade etti.

Kaynak: AA