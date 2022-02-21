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"Afrika ortaklık politikamızla kıtanın barış ve istikrarı ile kalkınmasına katkıda bulunmaya çalışıyoruz"

Senegal'e gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-Senegal İş Forumu'nda konuştu.

Dış Politika 21.02.2022, 20:05 21.02.2022, 20:23
"Afrika ortaklık politikamızla kıtanın barış ve istikrarı ile kalkınmasına katkıda bulunmaya çalışıyoruz"

Senegal'e gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Senegal İş Forumu'nda konuştu. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

Türkiye ile Senegal birbirine daima çok yakın olmuşlardır. Batı Afrika'da kilit öneme sahip Senegal ile hedefimiz 1 milyar dolar ticaret hacmi.

Salgın kısıtlamalarının devam ettiği geçen yılı 24,5 milyar dolar turizm geliriyle kapattık.

Türkiye'nin kendine özgü ve başarıyla yürüttüğü bir ekonomi ve kalkınma modeli var.

Afrika ortaklık politikamızla kıtanın barış ve istikrarı ile kalkınmasına katkıda bulunmaya çalışıyoruz.

#recep tayyip erdoğan #senegal #iş forumu
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