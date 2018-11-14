AK Parti'den Avrupa Ordusu açıklaması

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik Avrupa Ordusu tartışmaları hakkında basına yaptığı açıklamada, "Bu çok büyük bir ayrışmadır. Beş yıl, üç yıl evvel düşünülemeyecek bir şeydir. Açık bir şekilde 'Transatlantik İttifak'ta bir çatlak ortaya çıktığını gösteriyor. İster NATO ister Avrupa Ordusu olsun, Balkanların güvenliği, Ortadoğu bölgesi, Kafkas bölgesi birlikte düşünüldüğünde Avrupa'nın güvenliğinin Türkiye olmadan sağlanması mümkün değil. Türkiye'nin içinde yer almadığı bir güvenlik konseptinin hayata geçmesi mümkün değil." dedi.

Kaynak: AA