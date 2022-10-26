AK Parti'den Yunanistan'a kınama

Çelik, sosyal medya hesabından, Yunan makamlarının manevi merkezlere, cami ve şehitliklere saygısızlığını kınadıklarını belirtti.

Yunanistan makamlarının, Rodos Adası'nda bulunan ve içerisinde cami, tekke ve şehitlik olan Osmanlı mirası Murat Reis Külliyesi'ni müzik fakültesine dönüştürmesinin kabul edilemeyeceğini vurgulayan Çelik, şunları kaydetti:

"Yunan makamlarının, Osmanlı Türk eserlerine yönelik sistematik kimliksizleştirme politikası, insanlığın ortak kültürel mirasına saygısızlıktır. Şehitliklerimizi aşağılamaya dönük uygulamalardan utanç duymaları gerekir. Türkiye olarak çok sayıda Rum-Ortodoks kilisesini insanlığın ortak mirası kabul ettik, onararak ibadete açtık. Buna karşılık Yunanistan'ın, insanlığın ortak mirasına barbarca bir yaklaşım sergilediğini, ortak kültürel mirasımıza hunharca saldırdığını görüyoruz."