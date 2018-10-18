AK Parti’den Yunanistan açıklaması

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter hesabı üzerinden "Barbaros Hayreddin Paşa" gemisinin Akdeniz'deki sismik araştırma faaliyetinin Yunan gemisi tarafından taciz edilmesini kınadıklarını açıkladı. Çelik, "Yunanistan için en akıllıca yol, hukuka saygılı olmak ve gerilimi tırmandıracak eylemlerden uzak durmaktır." değerlendirmesini yaptı.

Yunan gemisine gereken cevabın, Deniz Kuvvetleri tarafından verildiğini ifade eden AK Parti Sözcüsü Çelik, "Yunanistan, başta provokatif eylemlere imza atan savunma bakanı başta olmak üzere uluslararası hukuku sistematik olarak çiğnemektedir. Bunun sonucunda tek taraflı eylemlere girişmektedir. Bu taciz eylemlerine gerekli cevabın Türkiye tarafından en etkili şekilde verileceğini en iyi bilen ülke Yunanistan'dır. Hak ve menfaatlerimize sonuna kadar sahip çıkacağımız açıktır." dedi.

Çelik ayrıca şunları kaydetti:

"Yunanistan'ın taciz eylemlerine karşı güvenlik güçlerimiz tarafından verilen cevapları her zaman çok güçlü bir şekilde destekliyoruz. Hak ve menfaatlerimizin korunmasına dönük kararlı politikaların tavizsiz şekilde süreceğini bir kere daha vurguluyoruz. Yunanistan için en akıllıca yol, hukuka saygılı olmak ve gerilimi tırmandıracak eylemlerden uzak durmaktır."

Kaynak: www.dunyabulteni.net

Güncelleme Tarihi: 18 Ekim 2018, 18:12