AK Partili Ömer Çelik'ten Netanyahu'ya tepki

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, " İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Ortadoğu'da barış ve istikrarı pervasızca tehlikeye atmaya devam etmektedir. Uluslararası toplumun Netanyahu çılgınlıklarına bir dur deme vakti gelmiştir ve geçmektedir" dedi.

İsrail Başbakanı Netanyahu, yeniden başbakanlık koltuğuna oturması halinde işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerini "İsrail'e ilhak" etmeyi planladığını söylemişti.

"SALDIRMADIĞI DEĞER VE HUKUK İLKESİ KALMADI"

Ömer Çelik, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Netanyahu’nun tutumu, 'uluslararası arası toplum'un tanımını oluşturan tüm değerlere karşı açık bir saldırıdır" dedi.

Çelik şunları söyledi:

"ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs ve Golan kararlarından cesaret ve yüz bulan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Ortadoğu'da barış ve istikrarı pervasızca tehlikeye atmayı sürdürmekte ve provokasyonlar yapmaya devam etmektedir.

Netanyahu, son olarak seçimleri kazanması halinde Batı Şeria'da bulunan yerleşimleri ilhak edeceğini ilan etmiştir. Bu beyan, açıkça BM Güvenlik Konseyi kararlarını ve uluslararası hukuku hiçe saymaktadır. Hukuku çiğneme aşamasından tamamen yok etme aşamasına geçmeye çalışıyor.

Uluslararası toplumun, Netanyahu çılgınlığına bir dur deme vakti gelmiştir ve geçmektedir. Netanyahu’nun tutumu, 'uluslararası arası toplum'un tanımını oluşturan tüm değerlere karşı açık bir saldırıdır.

Netanyahu’yu kuşatan bu nefret dilini herkes kınamalıdır. Netanyahu, uluslararası topluma ve hukuka açıkça saldırıyor. Saldırmadığı değer ve hukuk ilkesi kalmadı. Uluslararası toplum kendi değerlerini, Netanyahu’nun saldırganlığına karşı güçlü bir şekilde korumalıdır..."

400 BİN KİŞİ YAŞIYOR

İsrail’in 1967’de işgal ettiği Batı Şeria’da 250'ye yakın yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor ve buralarda 400 binden fazla Yahudi yerleşimci ikamet ediyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.