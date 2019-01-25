Akar, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'i kabul etti.
Akar'ın Jeffrey ile görüşmesinde, iki ülkenin birlikte çalışarak sorunları çözebileceği yönündeki düşünce ifade edildi.
Kaynak: AA
Akar, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey görüşmesi sonrası iki ülkenin birlikte çalışarak sorunları çözebileceği yönündeki düşünce ifade edildi.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'i kabul etti.
Akar'ın Jeffrey ile görüşmesinde, iki ülkenin birlikte çalışarak sorunları çözebileceği yönündeki düşünce ifade edildi.
Kaynak: AA