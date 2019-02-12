Akar'ın ABD Savunma Bakanı Vekili ile görüşmesi planlanıyor

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın, ABD Savunma Bakanı Vekili Patrick M. Shanahan ile Brüksel'de görüşmesinin planlandığı bildirildi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada Bakan Akar'ın, ABD Savunma Bakanı Vekili Shanahan ile Brüksel'de görüşmesinin planlandığı bildirildi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın, ABD Savunma Bakanı Vekili Patrick M. Shanahan ile Brüksel'de görüşmesinin planlandığı bildirildi.