Akar ve Çavuşoğlu, Katarlı mevkidaşlarıyla Afganistan'ı konuştu
Milli Savunma Bakanı Akar ve Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun, Katar Dışişleri Bakanı Al Sani ve Savunma Bakanı El-Atiyye ile videokonferans aracılığıyla görüştüğü bildirildi.
Dış Politika 29.08.2021, 14:00
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ve Katar Savunma Bakanı Halid bin Muhammed el-Atiyye arasında video telekonferans görüşmesi gerçekleştirildi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Akar ve Çavuşoğlu, Katarlı mevkidaşları ile görüştü.
Görüşmede, Afganistan'daki son gelişmelerin ele alındığı bildirildi.
AA
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