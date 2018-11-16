Almanca www.hurriyet.de yayında

Demirören Medya, yeni haber portalı www.hurriyet.de ile tarihi bir adım attı. Yayın hayatına başlayan www.hurriyet.de, başta Almanya olmak üzere Avusturya, Hollanda ve İsviçre gibi Almanca konuşulan bütün Avrupa ülkelerine hitap edecek.

Türkiye kaynaklı haber akışında www.hurriyet.com.tr ve Demirören Haber Ajansı’ndan sağladığı güncel haberleri, raporları, fotoğrafları ve videoları kullanacak. Uluslararası haber akışı için ise Alman Haber Ajansı (DPA), Fransız Haber Ajansı (AFP), Spor Enformasyon Servisi (SID) gibi önemli ajanslarla iş birliği yapacak.

Kaynak: Hürriyet