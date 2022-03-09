banner39

banner35

Almanya Başbakanı Olaf Scholz Türkiye'ye geliyor

Scholz, 14 Mart'ta Ankara'ya resmi ziyarette bulunacak.

Dış Politika 09.03.2022, 15:54
Almanya Başbakanı Olaf Scholz Türkiye'ye geliyor

Hükümete yakın kaynaklardan alınan bilgiye göre, Başbakan Scholz, 14 Mart'ta Ankara'ya günübirlik ziyarette bulunacak.

Scholz'un, Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ikili ilişkiler ve bölgesel meseleleri görüşmeyi planladığı öğrenildi.

Söz konusu ziyaret, 8 Aralık 2021'de göreve başlayan Olaf Scholz'un ilk Türkiye ziyareti olacak.

#Olaf Scholz #Türkiye #Almanya #Ziyaret
Yorumlar (0)
6
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
Türkiye Esed rejimiyle diyalog kurmalı mı?