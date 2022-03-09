Almanya Başbakanı Olaf Scholz Türkiye'ye geliyor
Scholz, 14 Mart'ta Ankara'ya resmi ziyarette bulunacak.
Dış Politika 09.03.2022, 15:54
Hükümete yakın kaynaklardan alınan bilgiye göre, Başbakan Scholz, 14 Mart'ta Ankara'ya günübirlik ziyarette bulunacak.
Scholz'un, Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ikili ilişkiler ve bölgesel meseleleri görüşmeyi planladığı öğrenildi.
Söz konusu ziyaret, 8 Aralık 2021'de göreve başlayan Olaf Scholz'un ilk Türkiye ziyareti olacak.
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