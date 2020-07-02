Almanya Dışişleri Bakanı Maas: Aile ziyaretleri seyahat uyarısı kapsamında değildir

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Bakanlığın seyahat uyarısının aile ziyareti yapmak üzere Türkiye'ye gidecek kişiler için geçerli olmadığını söyledi.

Maas, çalışma ziyareti kapsamında Berlin'e gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile yaptığı görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Mevkidaşı Çavuşoğlu ile yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde güvenli turizmin nasıl yapılabileceği konusunu ele aldıklarını aktaran Maas, bunun sadece turizm sektörü için önemli bir konu olmadığını, aynı zamanda birçok insanın hayatını da etkilediğini söyledi.

Maas, "Bu konuda Avrupa Birliği (AB) ile koordinasyon sağlanması bizim için önemli." ifadesini kullanarak, AB içinde görüş birliği sağlanması durumunda virüsün yayılmasının kontrol altına alınabileceğini kaydetti.

Almanya Dışişleri Bakanlığının seyahat uyarısını anımsatan Maas, "Genel olarak Türkiye'ye aile veya bunun gibi sebeplerle yapılan ziyaretler Dışişleri Bakanlığının seyahat uyarısı kapsamı dışındadır. Bu konuda da (Türk tarafıyla) yakın temasta kalacağımız hususunda anlaştık." diye konuştu.

Maas, seyahat kısıtlamalarının kaldırılması konusunda AB'nin bir grup ülke için liste hazırladığını, bunun ilk adım olduğunu dile getirerek, "Daha başka adımlar da atılacak." dedi.

Ülkesi ve AB'nin, mevcut verileri dikkate alarak salgının kontrol altına alınması için ne gibi önlemler aldığını değerlendirdiğini belirten Maas, "Bugün de (Türk tarafından) birçok bilgi ve veri aldık. Bu bilgileri ve verileri hem Sağlık hem de İçişleri bakanlığına sunacağız." şeklinde konuştu.

Türkiye ile bilgi paylaşımını sürdüreceklerini ve uzmanlar düzeyinde görüşmelerin devam edeceğini kaydeden Maas, seyahat kısıtlamasına ilişkin kararın AB içinde iki haftalık aralıklarla incelendiğini ve listenin sürekli gözden geçirildiğini söyledi.

Maas, karantina şartlarının da bu şekilde belirlendiğini, Alman Robert Koch Enstitüsünün risk bölgelerine ilişkin değerlendirmesinin de dikkate alındığını anlattı.

Kovid-19 salgının devam ettiğini anımsatan Maas, bunun için bulaşma zincirlerinin takip edilmesinin önemli olduğunu vurguladı.

Maas, İsveç gibi seyahat kısıtlamasının kaldırılmadığı AB ülkelerinin de bulunduğuna işaret ederek, bu konuda yeni vaka, hijyen standartları ve ülkelerdeki birçok düzenlemeye bakılarak karar alındığını ifade etti.

- Türkiye her zaman önemli bir muhataptır

Türk mevkidaşıyla, Doğu Akdeniz, Orta Doğu ve göç konuları gibi birçok konuyu da ele aldıklarını ifade eden Maas, "AB için Türkiye her zaman çok önemli bir muhataptır.” değerlendirmesinde bulundu.

AB Konseyi Dönem Başkanlığını üstlenen Almanya'nın Türkiye ile gelecek aylarda da pragmatik bir iş birliğini ve yapıcı diyaloğu AB içerisinde sürdürmeyi istediğini belirten Maas, "Bunun için çaba göstereceğiz. Zamanı iyi kullanacağız. Bazı durumlarda farklı görüşlerimiz de olsa hepsini ele alacağız.” şeklinde konuştu.

Maas, Suriye'de siyasi çözümünün önemli olduğunu vurgulayarak, "Bu savaş siyasi çözüm ile kalıcı bir şekilde sonlandırılabilir. Bu konuda Türkiye önemli rol oynuyor." dedi.

Libya’da 5+5 görüşmelerinde ve ateşkes konusunda ilerleme sağlanması gerektiğini aktaran Maas, prensip olarak bu konularda Türkiye ile görüş birliği içinde olduklarının altını çizdi.

Libya'daki askeri çatışmaların sona erdirilmesi ve silah ambargosunun uygulanması gerektiğini dile getiren Maas, buna AB'nin Yunanca "barış" anlamına gelen "IRINI" ismini verdiği misyonun önemli katkı sağlayacağını kaydetti.

Türkiye'nin Libya'daki etkisine de değinen Maas, Türkiye’nin Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac hükümetinin üzerindeki etkisini kullanarak bu tarafın masaya oturmasını sağlamasını ele aldıklarını, bunu Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter tarafına etkisi olanlarla da görüştüklerini bildirdi.

Kaynak :AA