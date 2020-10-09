Almanya Dışişleri Bakanı Maas, Türkiye’ye geliyor

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas’ın 14 Ekim Çarşamba günü Ankara’yı ziyaret etmesi bekleniyor.

ÇAVUŞOĞLU İLE GÖRÜŞMÜŞTÜ

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Slovakya’da düzenlenen Bratislava Küresel Güvenlik Forumu’na (GLOBSEC) katılmak üzere bu ülkeye giden Çavuşoğlu, Alman mevkidaşı Maas ile görüşmesinde, ikili ilişkiler ile “Doğu Akdeniz”, “Libya” ve “Ermenistan’ın saldırganlığı” konularını ele aldı.

“İZİN VERMEYİZ”

Çavuşoğlu, görüşmeye ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Yunanistan’ın ve GKRY’nin maksimalist yaklaşımlarla AB’yle ilişkilerimizi rehin almalarına izin vermeyiz.” ifadesini kullandı.

Bakan Çavuşoğlu, Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Emine Ceppar ile de görüştü.