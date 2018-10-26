Almanya, Rusya ve Fransa liderleri yarın Türkiye'de

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın girişimiyle, Rusya, Almanya ve Fransa'nın hükümet ve devlet başkanları İstanbul'da bir araya geliyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Almanya Başbakanı Angela Merkel, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ev sahipliğinde bir araya gelecek.

Peki İstanbul'daki Suriye zirvesinin önemi ne? Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu üyesi ve İstinye Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın, bu soruya şöyle cevap verdi.

"Türkiye’nin bir defa uluslararası toplumu ikna ettiği görülüyor. Almanya’nın Fransa’nın Türkiye’ye gelmesi Putin’le beraber Türkiye’ye verdikleri destektir. İstanbul toplantısında Amerika’nın olmamasının önemli olduğunu düşünüyorum. Şu anda Suriye konusunda uluslararası toplum ikiye bölünmüş durumda. Bir Suriye’nin toprak bütünlüğünün devamını isteyenler. İki Suriye’nin parçalanmasını isteyenler."

İstanbul zirvesi ile Astana ve Cenevre süreçleri için de yeni bir açılım sağlanması umuluyor.

İstanbul Şehir Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Hüseyin Alptekin, "Türkiye denklemi biraz daha karıştırarak, biraz daha çeşitlendirerek, renklendirerek Fırat’ın doğusunda Amerika Fırat’ın batısında Rusya gibi böyle çok basit Türkiye’nin çıkarına olmayacak bir durumu önlemeye çalışıyor. Bu sürecin bizi nereye götüreceği bizim için daha önemli bir soru olacak. İlk aşamada bizim bu buluşmadan beklediğimiz getiri Fransa’nın, Almanya’nın dolayısıyla Avrupa’nın Suriye sorununa Avrupa’nın bir fiil içinde olması dahil edilmesi yahut müdahil edilmesi süreci." dedi.

Zirve vesilesiyle, Türkiye, Fırat'ın doğusundaki terör yapılanmasının yarattığı tehdidi bir kez daha uluslararası kamuoyunun gündemine taşıyacak.

Bu konu hakkında Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Fırat'ın doğusunda PKK var ve Amerikan askerleri bunu koruyor. On binlerce tır silahı ne yapacak Amerika. Cevabı şöyle vereyim. Hem uluslararası ilişkiler hocası hem de eski Genelkurmay subayı olarak bir defa bu mesele Türkiye için bir beka meselesidir. Oradan PKK silahlarını bırakıp defolup gidecek ve Türkiye bunun için savaşacak. Bunu Amerikalılar bilsin."

Zirvede, Türkiye, Suriye'deki yasadışı yapılarla diyalog kurulmaması yönündeki beklentisini tekrarlayacak.

Hüseyin Alptekin'e göre Türkiye'nin Suriye'deki en katı çizgisi, insan hakları ihlalleri:

"Türkiye, Suriye’de diyor ki: Ben illegal örgütlenmelerle çok yaygın insan hakları ihlalleri yapmış eli kanlı aktörlerle aynı masada olmak istemiyorum. Bunların içinde tabi ki DEAŞ var. Tabi ki PYD-YPG örgütü var. Ve tabi ki Esad rejimi var."

İstanbul'daki Dörtlü Suriye Zirvesi, Türkiye'nin tüm dünyanın takdirini kazanan İdlib mutabakatının ardından attığı ikinci kritik adım olmaya aday.

Kaynak: TRT Haber