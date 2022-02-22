Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall ile ortak basın toplantısı düzenledi. FETÖ ile mücadele konusunda Türkiye'ye verdiği destekten dolayı Senegal'e teşekkür eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu desteğin devam edeceğine inanıyorum." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"İş birliğimizi derinleştirmek adına aynı kararlılığı paylaştığımızı ifade ettik. Senegal'in sportif başarılarına başarı katacak yeni stadyumun bir Türk firması tarafından inşa edilmesinden iftihar duyuyoruz. Senegal Milli Takımı'nı başarılarından dolayı tebrik ediyorum.

İkili görüşmelerimizde ekonomi, yatırımlar, savunma sanayii ve terörle mücadele konusundaki iş birliğimizi nasıl daha ileriye taşıyacağımızı görüşme fırsatı bulduk.

"TİCARET HACMİMİZ ARTIYOR"

Aramızdaki yakın dostluğun en güzel tezahürünü ekonomik alanlarda görüyoruz. Ticaret hacmimiz her geçen yıl artıyor. Salgına rağmen ticaret hacmimiz 540 milyon doları aşmış durumda.

FETÖ İLE MÜCADELEYE DESTEK TEŞEKKÜRÜ

Senegalli makamların FETÖ ile mücadelemizde sağladıkları destek için teşekkür ediyorum. Bu desteğin devam edeceğine inanıyorum."

Kaynak: Yeni Şafak