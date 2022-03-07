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"Ateşkesin kalıcı hale gelmesi için girişimlerimizi sürdüreceğiz"

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Ukrayna'da sivillerin tahliyesi için ateşkes ilan edilmesini memnuniyetle karşıladıklarını ifade etti.

Dış Politika 07.03.2022, 11:54
"Ateşkesin kalıcı hale gelmesi için girişimlerimizi sürdüreceğiz"

Kalın, Twitter'dan, Rusya'nın, Ukrayna'nın bazı kentlerinden sivillerin tahliyesi amacıyla geçici ateşkes ilanına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Kalın, paylaşımında, "Ukrayna'da sivillerin tahliyesi için ilan edilen ateşkesi memnuniyetle karşılıyoruz. Ateşkesin kalıcı hale gelmesi ve barış müzakerelerinin sonuç vermesi için Cumhurbaşkanı'mızın öncülüğünde girişimlerimizi sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

#ibrahim kalın #ateşkes
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