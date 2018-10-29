Azerbaycan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'na misafir oldu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan Üçlü Dışişleri Bakanları Toplantısı" öncesi Azerbaycan Dışişleri Bakanı Elmar Memmedyarov ile Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde bir araya geldi.
Kaynak: AA
Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Elmar Memmedyarov ile bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan Üçlü Dışişleri Bakanları Toplantısı" öncesi Azerbaycan Dışişleri Bakanı Elmar Memmedyarov ile Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde bir araya geldi.
Kaynak: AA