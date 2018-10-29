Azerbaycan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'na misafir oldu

Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Elmar Memmedyarov ile bir araya geldi.

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'na misafir oldu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan Üçlü Dışişleri Bakanları Toplantısı" öncesi Azerbaycan Dışişleri Bakanı Elmar Memmedyarov ile Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde bir araya geldi.

Kaynak: AA

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