Bağdat Büyükelçisinden önemli görüşme

Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız, Irak Ulusal Güvenlik Müsteşarı Kasım Araci ile bölücü terör örgütü PKK ile mücadele konusunu konuştu.

Yıldız, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Irak Ulusal Güvenlik Müsteşarı Araci ile bir araya geldiği bilgisini paylaştı.

Irak Ulusal Güvenlik Müsteşarı Sn. Kasım Araci ile biraraya geldim.



Ülkemizin, sadece Türkiye açısından değil, Irak’ın ve bölgenin istikrarı açısından da tehdit teşkil eden PKK ile mücadeledeki ve bu çerçevede Irak ile işbirliğinde bulunma konusundaki kararlılığını vurguladım. pic.twitter.com/kyjOUlDm0w — Fatih YILDIZ / أبو عشقم (@FATIHYILDIZ_MFA) March 24, 2021

Büyükelçi Yıldız, "Ülkemizin, sadece Türkiye açısından değil, Irak’ın ve bölgenin istikrarı açısından da tehdit teşkil eden PKK ile mücadeledeki ve bu çerçevede Irak ile iş birliğinde bulunma konusundaki kararlılığını vurguladım." ifadelerini kullandı.