Bakan Çavuşoğlu: 3’lü muhtıraya uymazlarsa NATO'ya almayacağız

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar:

"(İsveç ve Finlandiya'yla 3’lü muhtıra) Bu belgeye uymak zorundadırlar. Uymazlarsa bunları NATO'ya almayacağız"

"(Suriye'de) Kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz. Türkiye, burada kendisine yönelik bir tehdit oluştuğu zaman onu dinlemez, bertaraf eder. Olay bu"