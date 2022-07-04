Bakan Çavuşoğlu: 3’lü muhtıraya uymazlarsa NATO'ya almayacağız
İsveç ve Finlandiya ile imzalanan 3’lü muhtıra hakkında açıklamalarda bulunan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Bu belgeye uymak zorundadırlar. Uymazlarsa bunları NATO'ya almayacağız" dedi.
Dış Politika 04.07.2022, 11:37
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar:
"(İsveç ve Finlandiya'yla 3’lü muhtıra) Bu belgeye uymak zorundadırlar. Uymazlarsa bunları NATO'ya almayacağız"
"(Suriye'de) Kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz. Türkiye, burada kendisine yönelik bir tehdit oluştuğu zaman onu dinlemez, bertaraf eder. Olay bu"
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