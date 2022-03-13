Bakan Çavuşoğlu, ADF'nin ikinci gününde ikili görüşmelerine devam etti

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Belek Turizm Bölgesi'ndeki NEST Kongre Merkezi'nde düzenlenen ADF marjında, Ruanda Dışişleri ve Uluslararası İş Birliği Bakanı Vincent Biruta, Bangladeş Dışişleri Bakanı A.K. Abdul Momen, Kosova Dışişleri Bakanı Donika Gervalla-Schwarz ile bir araya geldi.

Forum kapsamında Moritanya Dışişleri Bakanı İsmail Ould Cheikh Ahmed, Libya Dışişleri Bakanı Necla Manguş ve Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg ile görüşen Çavuşoğlu, Kosova Bölgesel Kalkınma Bakanı ve Demokratik Türk Partisi Genel Başkanı Fikrim Damka, Özbekistan Dışişleri Bakanı Abdulaziz Kamilov ve Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ruslan Kazakbaev ile buluştu.

Çavuşoğlu ile KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu'nun bir araya geldiği görüşmede de Kıbrıs ve Doğu Akdeniz'deki son gelişmeler ele alındı.

İkili görüşmelerini Kongo Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Jean Claude Gakosso, AGİT Genel Sekreteri Helga Maria Schmid, Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Pejcinovic Buric ile sürdüren Çavuşoğlu, Kamerun Dışişleri Bakanı Mbella Mbella, Lübnan Dışişleri Bakanı Abdallah Bouhabib ve Lübnan Ekonomi ve Ticaret Bakanı Amin Salam, CICA İcra Direktörü Kairat Sarybay ile bir araya geldi.

Bakan Çavuşoğlu, ADF'nin ikinci günündeki görüşmelerini Kongo Demokratik Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Christophe Lutundula Apala Pen'apala ve Birleşmiş Milletler Medeniyetler İttifakı Yüksek Temsilcisi Miguel Angel Moratinos ile tamamladı.