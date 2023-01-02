Bakan Çavuşoğlu, Brezilya Devlet Başkanı Lula'nın yemin törenine katıldı
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Brezilya'da devlet başkanlığı görevini devralan Luiz Inacio Lula da Silva'nın yemin törenine katıldı.
Dış Politika 02.01.2023, 11:13 02.01.2023, 11:43
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Twitter hesabından Lula'nın yemin törenine katıldığı ve kendisini tebrik ettiği fotoğrafı paylaştı.
Bakan Çavuşoğlu, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Brezilya'nın yeni Devlet Başkanı Lula da Silva’nın yemin törenine katıldık. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın tebrik ve iyi dileklerini ilettik."
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