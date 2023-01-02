banner39

Bakan Çavuşoğlu, Brezilya Devlet Başkanı Lula'nın yemin törenine katıldı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Brezilya'da devlet başkanlığı görevini devralan Luiz Inacio Lula da Silva'nın yemin törenine katıldı.

Dış Politika 02.01.2023, 11:13 02.01.2023, 11:43
Bakan Çavuşoğlu, Brezilya Devlet Başkanı Lula'nın yemin törenine katıldı

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Twitter hesabından Lula'nın yemin törenine katıldığı ve kendisini tebrik ettiği fotoğrafı paylaştı.

Bakan Çavuşoğlu, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Brezilya'nın yeni Devlet Başkanı Lula da Silva’nın yemin törenine katıldık. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın tebrik ve iyi dileklerini ilettik." 

#Mevlüt Çavuşoğlu #Brezilya
Yorumlar (0)
Günün Anketi Tümü
Türkiye Esed rejimiyle diyalog kurmalı mı?