Bakan Çavuşoğlu iki ülkenin dışişleri bakanıyla görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İtalya'nın ev sahipliğinde yarın yapılacak DEAŞ'la Mücadele Uluslararası Koalisyonu ve Suriye konulu kısıtlı katılımlı bakanlar toplantıları için bulunduğu Roma'da, Kanada Dışişleri Bakanı Garneau ve Litvanya Dışişleri Bakanı Landsbergis ile bir araya geldi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, yarın da ikili temaslarda bulunacak.

Çavuşoğlu, yarın Roma'daki DEAŞ'la Mücadele Uluslararası Koalisyonu ve Suriye konulu kısıtlı katılımlı bakanlar toplantıların ardından G20 Dönem Başkanı İtalya'nın, 29 Haziran Salı günü Matera kentinde ev sahipliği yapacağı G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılacak.