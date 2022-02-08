Bakan Çavuşoğlu: İsrail ile ilişkilerimizde atılacak adım Filistin davası pahasına olmaz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, gazetecilerin gündeme dair sorularını yanıtladı.

İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un Türkiye ziyareti

Antalya Diplomasi Fuarı kapsamında olmayacak, resmi mi çalışma mı tam bir şey söyleyemeyeceğim. prensip olarak ziyaret konusunda mutabıkız.

İsrail ile normalleşme süreci

Olası ziyaretin hazırlıklarını yapmak üzere özel temsilciler karşılıklı ziyaretler yapacaklar bundan sonraki süreçte ilişkilerin tamamını yürütecek bir özel temsilci değil de ziyaretin hazırlığını yapmak için. Henüz daha belli değil özel temsilciler.

Büyükelçi atanacak mı?

Büyükelçilikler zaten açık, illa bir büyükelçinin atanması şart değil ziyaret için.

Ziyaretler ilişkileri belli bir noktaya getirmek için yapılır. Bizim İsrail ile ilişkilerimizde atılacak bir adım herhangi bir normalleşme Filistin davası pahasına olmaz. Oradaki pozisyonumuz her zaman nettir.

Bu ilişkilerin biraz daha normalleşmesi, belki iki devletli çözümü konusunda Türkiye’nin rolünü daha da artırır. İki tarafla da temas içinde olan bir ülke olarak ama biz iki devletli çözüm dahil temel pozisyonumuzdan vazgeçmeyiz.

Putin'in ziyareti

Henüz tarih önerisinde bulunmadı. Bugünlerde gelir.

AGİT toplantıları

Onun da tarihleri belli değil. Biz taraf değiliz sadece ev sahipliği yapacağız. Yer gelip baktılar, bizden beklentilerini söylediler biz de olumlu cevaplar verdik. Lojistik vs. gelecek gidecek insanların herhangi bir problemle karşılaşmaması bakımından, sonuçta bunlardan bazıları Donbas bölgesindeki ayrılıkçı gruplar. Ne zaman isterlerse biz hazırız. Onlar karar verecek.

Antalya Diplomasi Forumu ve Ermenistan'dan katılım düzeyi

Biz akademisyen ve diğer davetlilere ilaveten özel temsilci Rubinyan ve dışişleri bakanına davetiye gönderdik. Paşinyan'a davet göndermedik, liderlere Cumhurbaşkanımız gönderiyor. Bakan düzeyinde katılımcı sayısı teyit eden 60'a yaklaştı. Ermenistan'dan henüz teyit gelmedi. İsrail'den de dışişleri, enerji ve akademisyenleri davet ettik. Henüz daha teyit yok.

Ermenistan ile normalleşmede ikinci tur

Ermenistan öyle tercih. Telefonda 2'inci toplantıyı da ya Viyana ya da Cenevre'de yapalım diye teklifte bulunmuş. Serdar Bey de konuştuk istişare ettik, Cenevre'de geçmişte bir başarısızlık vardı biliyorsunuz, aynı şeyin devamı gibi olmasın, Viyana olsun dedik.

Çavuşoğlu'nun Afganistan ziyareti

Taliban ile ortak şirket arasında varılacak nihai anlaşmaya bağlı. Çünkü o anlaşmanın belki bakanlar huzurunda imzalanması mümkün olabilir. Katar tarafından böyle bir teklif geldi ben de olur dedim. Bu vesile ile o marjda diğer bize katılmak isteyen arkadaşlara da davet etmeyi düşünüyoruz.

En son İstanbul'da görüşmeler oldu, prensip anlaşmaları var da işte hangi havaalanları, 4 havaalanı, önce Kabil, 6 ay sonra Mezarı Şerif, 6 ay sonra Kandahar, 6 ay sonra Herad. Böyle aşamalı şekilde 4 havaalanı olacak toplamda ama detayları var. Detayları görüşüyorlar, detaylarda mutabakata sağlanırsa anlaşmaların imzalanması için gideriz.

BAE ziyareti

Cumhurbaşkanımızın sağlığı iyi, sesi de iyi geliyor. Negatife dönmesi lazım, testlerin sonucuna bağlı. Uzun zamandan öncesinden kararlaştırılan bir ziyaret.