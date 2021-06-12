Bakan Çavuşoğlu Libya'da Halid el-Mişri ile görüştü
Resmi temaslar için geniş katılımlı heyete başkanlık eden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu temaslarına devam ediyor. Çavuşoğlu, akşam saatlerinde Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Halid el-Mişri ile bir araya geldi.
Dış Politika 12.06.2021, 23:41
Çavuşoğlu, Twitter hesabından görüşmeye ilişkin "Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Halid el-Mişri’ye Libyalıların öncülüğü ve sahipliğindeki siyasi sürece desteğimizi vurguladık." mesajını paylaştı.
#Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Halid El-Meşri’ye Libyalıların öncülüğü ve sahipliğindeki siyasi sürece desteğimizi vurguladık.
Emphasized to President Halid al-Mashri of the High Council of State our commitment to the Libyan-led and Libyan-owned political process.
Kaynak: AA
22
açık
Günün Anketi Tümü