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Bakan Çavuşoğlu Libya'da Halid el-Mişri ile görüştü

Resmi temaslar için geniş katılımlı heyete başkanlık eden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu temaslarına devam ediyor. Çavuşoğlu, akşam saatlerinde Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Halid el-Mişri ile bir araya geldi.

Dış Politika 12.06.2021, 23:41
Bakan Çavuşoğlu Libya'da Halid el-Mişri ile görüştü

Çavuşoğlu, Twitter hesabından görüşmeye ilişkin "Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Halid el-Mişri’ye Libyalıların öncülüğü ve sahipliğindeki siyasi sürece desteğimizi vurguladık." mesajını paylaştı.

Kaynak: AA
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#Mevlüt Çavuşoğlu #Libya #elmişri
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