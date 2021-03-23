Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu NATO'da teröre karşı birlik mesajı verdi

NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı için Brüksel'de bulunan Çavuşoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, toplantının ikinci oturumunun gerçekleştirildiği bilgisini verdi.

Çavuşoğlu, "İttifak içinde dayanışmanın güçlendirilmesinin, her bir müttefikin güvenlik kaygılarının ciddiye alınmasının, terörün her türüne karşı birlikte mücadele edilmesinin önemini vurguladık." ifadesini kullandı.