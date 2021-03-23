Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu NATO'da teröre karşı birlik mesajı verdi
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO üyesi ülkelerin dışişleri bakanlarıyla terörün her türüne karşı beraber mücadele edilmesinin önemini vurguladıklarını ifade etti.
Dış Politika 23.03.2021, 19:48
NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı için Brüksel'de bulunan Çavuşoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, toplantının ikinci oturumunun gerçekleştirildiği bilgisini verdi.
Çavuşoğlu, "İttifak içinde dayanışmanın güçlendirilmesinin, her bir müttefikin güvenlik kaygılarının ciddiye alınmasının, terörün her türüne karşı birlikte mücadele edilmesinin önemini vurguladık." ifadesini kullandı.
Kaynak: AA
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