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Bakan Çavuşoğlu Suudi mevkidaşı Farhan ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Farhan ile telefonda görüştü.

Dış Politika 27.07.2022, 22:51 27.07.2022, 22:53
Bakan Çavuşoğlu Suudi mevkidaşı Farhan ile görüştü

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Dışişleri Bakanı Mevlüt ÇavuşoğluSuudi Arabistan Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Farhan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede ikili ilişkiler, Ukrayna’dan tahıl ihracatı konusunda varılan uzlaşı ve başta İslam İşbirliği Teşkilatı olmak üzere uluslararası platformlardaki işbirliği ele alındı.

#Mevlüt Çavuşoğlu #Suudi Arabistan
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