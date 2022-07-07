Bakan Çavuşoğlu, Ukraynalı mevkidaşıyla görüştü

Görüşmede Ukrayna'daki son durum, tahıl ihracatı ve Zhibek Zholy gemisine ilişkin gelişmeler ele alındı.

Türkiye'nin tahıl yüklü gemilerin Ukrayna limanlarından tahliyesi konusunda oluşturulması planlanan "tahıl koridoru"na ilişkin sürdürdüğü diplomasi trafiği yoğun şekilde sürüyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, tahıl koridoru konusunda çok sayıda liderle görüşmelerine devam ediyor.

Çavuşoğlu ile Kuleba en son 30 Haziran'da görüşmüştü

Son olarak Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun Ukraynalı mevkidaşı Kuleba ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği duyuruldu.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, görüşmede Ukrayna'daki son durum, tahıl ihracatı ve Zhibek Zholy gemisine ilişkin gelişmelerin ele alındığı aktarıldı.

Çavuşoğlu ile Kuleba, 30 Haziran'da da telefonda görüşmüştü.

Erdoğan: Görüşmelerimizi yoğunlaştırıp neticeye ulaşmaya çalışacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan daha önce yaptığı açıklamada, Karadeniz koridoru ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin de yaklaşımlarının önem arz ettiğini vurgulamıştı.

"Görüşmelerimizi devam ettiriyoruz zira bu tahılın ama buğdaydı ama arpaydı ama ayçiçeği yağıydı bunların dünyaya ulaşımı söz konusu. Örneğin bizim şu anda bu konularda sıkıntımız yok fakat dünyada sıkıntı var. Özellikle Afrika'da ciddi sıkıntı söz konusu ve bizler bu konuda her iki lidere de aracı olmaya ve bunu Birleşmiş Milletler çatısı altında Sayın Guterres ile de görüşmek suretiyle devam ettirelim istiyoruz. Bir hafta 10 gün içerisinde bu görüşmelerimizi yoğunlaştırıp neticeye ulaşmaya çalışacağız.

Akar: Türkiye'nin yaptıklarını aklıselim uluslararası kişi ve kurumlar da takdir ediyor

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da "gıda krizinin" çözümüne yönelik gerçekleştirilen diplomatik görüşmelerin olumlu geliştiğini aktararak şunları söylemişti:

"Ukrayna, Rusya ve BM ile koordineli çalışmalara devam ediyoruz. İlgili bakanlıklar, kurumlarla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yakın bir zamanda olumlu sonuç almak için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz.Bu konuda dört önemli aktör var: Türkiye, Rusya, Ukrayna ve BM. Konuyla ilgili deniz seyrüseferinde güvenlik boyutu var. Mayınlar ve limanların güvenliği konusu var. Ülkelerin endişeleri gibi çeşitli konular var. BM'nin aldığı bazı kararlar, çizdiği bir çerçeve ve plan var. Bütün bunların hepsi değerlendirilerek bir yol bulmak için gayret gösteriliyor. Türkiye'nin ne yapmakta olduğunu aklıselim uluslararası kişi ve kurumlar da devletler de takdir ediyor."