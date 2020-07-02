Bakan Çavuşoğlu ve Ersoy Almanya’da...Seyahat uyarısı kalkacak mı?

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, resmi ziyaret kapsamında Almanya’nın başkenti Berlin’e geldi.



Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Almanya’nın başkenti Berlin’de Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile görüşmek üzere Bakanlığa geldi.

Dışişleri Bakanlığı’ndan dün yapılan açıklamaya göre, Bakan Çavuşoğlu beraberindeki Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy ile birlikte Almanya’ya çalışma ziyareti gerçekleştiriyor.



Heyette Sağlık Bakanlığı’ndan üst düzey yetkililerin de yer alacağı öğrenilirken, yapılan açıklamada şöyle denildi:

“Ziyaret sırasında yapılacak görüşmelerde, Kovid-19 salgını ile mücadelede iş birliğinin yanı sıra, turizm başta olmak üzere ikili ilişkiler, Almanya’nın AB Dönem Başkanlığı bağlamında Türkiye- AB ilişkilerinin geliştirilmesi ile güncel bölgesel ve uluslararası konuların ele alınması öngörülmektedir.”