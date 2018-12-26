Bakan Gül'den İsrail'e yanıt: Terör adına ağıt yakmasını şaşırmıyoruz

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, İsrail Adalet Bakanının açıklamarına sert yanıt verdi. Bakan Gül açıklamasında, İsrailli bakanın terör adına ağıt yakmasına 'şaşırmıyoruz' dedi.

Resmi Twitter hesabından açıklamalarda bulunan Bakan Gül, "Türkiye’nin terörle mücadeledeki azim ve kararlılığı, hem sahada hem masa başında aldığı sonuçlar ve Cumhurbaşkanımızın haykırdığı hakikatler yalnızca İsrail Başbakanı Netanyahu’yu değil, İsrail Adalet Bakanı’nı da fazlasıyla rahatsız etmiş." dedi.

"Ne terör devleti İsrail’in YPG, PKK gibi terör örgütlerine destek fırsatını ganimet bilerek saldırmasına ne de İsrail Adalet Bakanı’nın terör adına ağıt yakmasına şaşırmıyoruz." diyen Adalet Bakanı Gül, "Bizler bu coğrafyada zulüm, işgal ve terörün sonu gelene dek rahatsızlık vermeye devam edeceğiz!" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: Ajanslar