Bakan Soylu, Uluslararası Göç Politikaları Geliştirme Merkezi Genel Direktörü ile görüştü
İçişleri Bakanı Soylu, Uluslararası Göç Politikaları Geliştirme Merkezi Genel Direktörü Spindelegger ile görüştü.
Dış Politika 07.04.2022, 01:39
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Uluslararası Göç Politikaları Geliştirme Merkezi (ICMPD) Genel Direktörü Michael Spindelegger ile görüştü.
İçişleri Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre Bakan Soylu, ICMPD Genel Direktörü Spindelegger ile Suriye ve Afganistan krizi, düzensiz göçle mücadele ile göç alanında birlikte yürütülen proje ve iş birliği faaliyetleri hakkında değerlendirmelerde bulundu.
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