Bakanlar Çavuşoğlu ve Dönmez İsrail'e gidecek

2008'den bu yana Türkiye'yi ziyaret eden ilk İsrailli lider Isaac Herzog ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ortak basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ile düzenlediği ortak basın toplantısında enerji güvenliğine değindi. Erdoğan, "Enerji alanında yürütülecek projelerde işbirliğine hazırız" dedi.

Türkiye'nin böylesi projeleri hayata geçirebilecek tecrübe ve kapasiteye sahip olduğunu da belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ile yaptığı ortak basın toplantısında duyurdu.

Erdoğan, "Dışişleri Bakanımızın Filistin ve İsrail'e yapacağı ziyareti, ardından Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımızın İsrail ziyaretini önemsiyorum" dedi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Çavuşoğlu, 3 Nisan'da İsrail'e gidecek. Karşılıklı büyükelçi atanması konusu Çavuşoğlu'nun İsrailli mevkidaşı ile yapacağı görüşmede ele alınacak.