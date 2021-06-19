banner39

Bakar Akar, ABD'li mevkidaşı Austin ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD'li mevkidaşı Lloyd Austin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Dış Politika 19.06.2021, 22:32 19.06.2021, 22:36
Bakar Akar, ABD'li mevkidaşı Austin ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ile görüştü. Görüşmede, NATO Zirvesi sonrası bölgesel, ikili savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, görüşmenin olumlu ve yapıcı geçtiği vurgulandı.

Görüşmede ayrıca, NATO Zirvesi sonrası bölgesel ve ikili savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunulduğu aktarıldı.

banner53
#Lloyd Austin #Hulusi Akar #ABD
Yorumlar (0)
21
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Türkiye Esed rejimiyle diyalog kurmalı mı?