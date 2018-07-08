Barzani’ye Türkiye'den resmi davet

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi Başbakanı Neçirvan Barzani’nin yarın Ankara’yı ziyaret edeceği bildirildi. Barzani’nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın resmi daveti üzerine Ankara’yı ziyaret edeceği belirtildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 9 Temmuz Pazartesi TBMM’de yemin ederek yeni sistemin “ilk başkanı” olarak görevine başlayacak. Erdoğan'ın ilk işi 16 isimden oluşan yeni kabineyi ve Cumhurbaşkanı yardımcılarını açıklamak olacak.

Güncelleme Tarihi: 08 Temmuz 2018, 13:17