Başkan Erdoğan: Kritik bir dönemde başarılı bir ziyaret yaptık

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Köln’de Diyanet işleri Türk-İslam Birliği Camii’nin açılış töreninde konuştu.

"Köklü Türk-Alman dostluğu perçinlendi"

Konuşmasında Almanya ziyaretini değerlendiren Erdoğan, "Kritik bir dönemde son derece verimli, son derece başarılı bir ziyaret yaptık. İki gün boyunca yaptığımız temasların köklü Türk-Alman dostluğunu daha da perçinlediğini düşünüyorum... Gerek Sayın Steinmeier gerekse Sayın Merkel ile görüşmelerimizde iki ülkeyi yakından ilgilendiren meseleleri samimiyetle ele aldık. Son dönemdeki bazı fikir ayrılıklarını bir yana koyarak bundan sonra ortak menfaatlerimize odaklanmamız gerektiğini vurguladım." ifadesini kullandı.



"Bu topraklardaki varlığımızın timsali olmalı"

Erdoğan, açılışı yapılan DİTİB Camii ile ilgili de "Burası, bizi Avrupa'nın ötekisi, düşmanı gibi göstermeye çalışanlara inat, bu topraklardaki varlığımızın timsali olmalıdır." dedi.

Erdoğan, Almanya'da 3,5 milyon Türk vatandaşı bulunduğunu belirterek "Önlerini açsalar, onlar da çifte vatandaş olarak Almanya'da bulunsa ne olur sanki?" sözlerini kullandı.

"Teröre bulaşan, şiddete bulaşan, Müslümanların canına kasteden hiçbir yapının İslam'la bağı yoktur"

Başkan Erdoğan, "Adı, iddiası, ideolojisi ne olursa olsun teröre bulaşan, şiddete bulaşan, Müslümanların canına kasteden hiçbir yapının İslam'la, Müslümanlıkla, bizim inancımızla bağı yoktur." değerlendirmesini yaptı.

"Kardeşlerimizi cendereye almaya çalışıyorlar"

Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti:

"Bir süredir belli çevreler, bilhassa yurt dışında yaşayan kardeşlerimizi iki taraflı bir cendereye almaya çalışıyor. Bir yanda DEAŞ, FETÖ ve PKK gibi katil sürüleri üzerinden gençlerimiz terör tuzağına çekilirken diğer yandan ırkçı örgütler Müslümanların hak ve hukukunu hiçe sayıyor."

"FETÖ ve PKK sempatizanı bir avuç kifayetsizin Türk-Alman dostuluğunu zedelemesine fırsat vermeyeceğiz"

Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti:

"Şimdi bazı şeyler söylüyorlar, 'FETÖ'nün okullarında şöyle kaliteli öğrenciler yetişiyor.' O pilotlar da çok kaliteliydi, omuzları falan da doluydu. Ama o omuzları kalabalık olanlar geldiler benim vatandaşımı şehit ettiler. "FETÖ ve PKK sempatizanı bir avuç kifayetsizin, insanımızın huzurunu kaçırmasına, Türk-Alman dostuluğunu zedelemesine fırsat vermeyeceğiz."

"Fotoğraf çektirdik diye bu toplumdan dışladılar"

Mesut Özil ve İlkay Özdoğan'la ilgili de açıklama yapan Erdoğan, "Bir Mesut Özil, bir İlkay'ımız... İngiltere'de kendileriyle bir fotoğraf çektirdik diye bu toplumdan dışladılar. Alman Milli Takımı'na kadar yükselmiş olan bu iki gencimizin dışlanmasını ben onun Cumhurbaşkanı olarak doğrusu hazmedemedim. İsterdik ki bu ırkçılık savrulmasına düşenlere karşı bir ortak tavır alınsın." sözleri ile tepki gösterdi.

Kaynak: www.dunyabulteni.net

Güncelleme Tarihi: 29 Eylül 2018, 19:25