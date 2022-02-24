Beştepe'deki güvenlik zirvesi sona erdi
Beştepe'de güvenlik zirvesi yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığındaki toplantıda Ukrayna'daki son gelişmeler değerlendirildi.
Ukrayna'daki son gelişmelerin ele alındığı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığındaki toplantı sona erdi.
Beştepe'de güvenlik zirvesi yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığındaki toplantıda Ukrayna'daki son gelişmelerin ele alındığı zirve 1 saat 45 dakika sürdü.
Rusya, Ukrayna'ya karşı askeri operasyon başlattı.
Operasyona dünyadan art arda tepkiler geldi.
Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'dan ayrılmak isteyen Türk vatandaşları için gerekli destek ve yönlendirmenin sağlanacağını bildirdi.
Bu gelişmelerin ardından Beştepe'de güvenlik zirvesi yapıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki toplantı 1 saat 45 dakika sürdü. Zirvede Ukrayna'daki son gelişmeler ve ülkedeki Türk vatandaşlarının durumu ele alındı.
Zirveye, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın katıldı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kazakistan'da ziyareti nedeniyle zirveye katılamadı.