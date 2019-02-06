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Binali Yıldırım'dan Avrasya zirvesinde ulaşım mesajı

22. Avrasya Ekonomi Zirvesi Marmara Grubu Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Vakfı toplantısında konuşan Yıldırım Avrasya'da yaşayan 5 milyon nüfusun ulaşımının kolaylaştırılmasının önemine dikkat çekti

Binali Yıldırım'dan Avrasya zirvesinde ulaşım mesajı

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, 22. Avrasya Ekonomi Zirvesi Marmara Grubu Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Vakfı toplantısına katıldı.

Yıldırım burada yaptığı konuşmada, "Avrasya'da yaşayan 5 milyon nüfusun ulaşım, konaklama, haberleşme imkanları daha da kolaylaştırılmalı, ülkeler arasındaki sayısal boşluk azaltılmalıdır. Bölgede nüfusun birbiriyle etkileşimi, gidiş-gelişler, ulaşım, iletişim imkanları arttığında dostluklar da artacak, daha fazla ticaret, daha fazla refah, daha az anlaşmazlıklar olacak. Avrasya ülkeleri olarak önümüzdeki tek yol, bunu başarmaktan geçiyor." dedi.

Kaynak: AA

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