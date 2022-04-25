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Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nu kabul etti

Bakan Çavuşoğlu, Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro ile Devlet Başkanlığı Sarayı Planalto'da görüştü.

Dış Politika 25.04.2022, 23:46
Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nu kabul etti

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi ziyaret kapsamında bulunduğu Brezilya'da, Devlet Başkanı Jair Bolsonaro ile bir araya geldi.

Bolsonaro, Bakan Çavuşoğlu'nu, Brezilya Devlet Başkanlığı Sarayı Planalto'da kabul etti.

Çavuşoğlu, görüşmenin ardından yaptığı Twitter paylaşımında, "Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro’yla bir araya geldik; ikili ilişkilerimizi ve Ukrayna'daki son gelişmeleri ele aldık." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA
#Brezilya #Bolsonaro #Mevlüt Çavuşoğlu
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