"Bugünkü görüşmenin sonuçları liderler seviyesinde bir görüşme yapılması için yeterlidir"
Ukraynalı müzakereci Podolyak, İstanbul'da yapılan Rusya-Ukrayna müzakerelerinin bugünkü turu için, "Görüşmenin sonuçları liderler seviyesinde bir görüşme yapılması için yeterlidir" açıklamasında bulundu.
Dış Politika 29.03.2022, 15:08 29.03.2022, 15:19
Ukraynalı müzakereci Podolyak, "(İstanbul'da) Bugünkü görüşmenin sonuçları liderler seviyesinde bir görüşme yapılması için yeterlidir" ifadesini kullandı.
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