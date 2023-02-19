Bulgaristan, Malta ve Arnavutluk liderlerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a taziye telefonları
Bulgaristan, Malta ve Arnavutluk liderleri ile eski Bosna-Hersek Devlet Başkanlığı Üyesi Bakir İzetbegoviç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak, deprem dolayısıyla "geçmiş olsun" dileklerini iletti.
Dış Politika 19.02.2023, 17:34
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, deprem nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla arayan Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev, Malta Cumhurbaşkanı George Vella, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ve eski Bosna-Hersek Devlet Başkanlığı Üyesi Bakir İzetbegoviç, hayatını kaybedenler için taziyelerini iletti, yaralılara şifa dileğinde bulundu.
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