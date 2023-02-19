Bulgaristan, Malta ve Arnavutluk liderlerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a taziye telefonları

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, deprem nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla arayan Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev, Malta Cumhurbaşkanı George Vella, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ve eski Bosna-Hersek Devlet Başkanlığı Üyesi Bakir İzetbegoviç, hayatını kaybedenler için taziyelerini iletti, yaralılara şifa dileğinde bulundu.