Caparov Türkiye'de

Yoğun yağmurda gerçekleşen törende Cumhurbaşkanı Erdoğan, Caparov'u giriş kapısında karşıladı.

Erdoğan ve Caparov'un tören alanındaki yerlerini almalarının ardından, iki ülke milli marşları çalındı, 21 pare top atışı yapıldı.

Caparov, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı "merhaba asker" diyerek selamladı.

Törende, tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerler de yer aldı.

Daha sonra birbirlerine heyetlerini takdim eden Erdoğan ve Caparov, merdivenlerde Türkiye ve Kırgızistan bayrakları önünde gazetecilere poz verdi.

Törene, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Ticaret Bakanı Mehmet Muş ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da katıldı.

Caparov'a eşlik eden üst düzey heyette ise Kırgız bakan ve askeri yetkililer yer aldı.

Törenin ardından Erdoğan ve Caparov baş başa görüşmeye geçti.

AA