'Casus belli' ne demek?

Doğu Akdeniz'deki doğalgaz konusunda tek taraflı tutumunu sürdüren Güney Kıbrıs Rum Cumhuriyeti ve Yunanistan, tüm uyarılara rağmen tehlikeli adımlar atmayı sürdürüyor.

Yunanistan'ın karasularını kademeli olarak 6 milden 12 mile çıkarma planının uygulamaya geçmesi halinde Türkiye'nin "casus belli" ilan edeceği belirtiliyor.

"Casus belli" uygulaması, bir ülkenin savaşa girme nedenini belirtmek için kullanılan uluslararası ilişkiler terimi olarak kullanılıyor. Bazı uluslararası ilişkilerciler ise bu terimi 'savaş nedeni' olarak tanımlıyor.

ABD'nin Irak'a saldırmasının casus bellisi, Irak'ta olduğu ileri sürülen kitle imha silahlarıydı.

I. Dünya Savaşı'nda casus belli, 28 Haziran 1914'te Saraybosna'da, Avusturya-Macaristan İmparatorluğu'nun veliaht prensi Franz Ferdinand'ın bir Sırp öğrenci tarafından öldürülmesiydi.

Türkiye, 8 Haziran 1995'te aldığı bir kararla, Yunanistan'ın 31 Mayıs 1995'te aldığı karasularını 6 milden 12 mile çıkarma kararını uygulaması durumunda bunu casus belli sayacağını ilan etmiştir.

1976 yılında MTA Sismik 1 (Hora gemisi) Ege'de petrol ararken Türkiye; Yunanistan'ın karasularının 12 mil olmadığını, uluslararası sularda petrol arayan Hora gemisine müdahale edilmesinin "casus belli" sayılacağını ilan etmişti.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Yunanistan'ın 12 mil iddialarına ilişkin "Bu çok tehlikeli bir yaklaşımdır, kendilerine yüce Meclis'in 1995'te aldığı karardaki ikazı hatırlatıyorum. Karasularının kademeli olarak artırılmasıyla ilgili en ufak çabaya, Türkiye tarafından en sert cevap verilecektir" açıklamasını yapmıştı.

Kaynak: Yenişafak