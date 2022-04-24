Çavuşoğlu, 1915 olaylarına ilişkin açıklamaları nedeniyle Biden'a tepki gösterdi: İkiyüzlülük
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarıyla ilgili açıklamaları hakkında, "Aynı kişilerin, yetkili bir mahkeme kararı olmadan 1915 olayları için 'soykırım' kelimesini siyasi saiklerle kullanmaları ikiyüzlülüklerinin en bariz örneğidir" paylaşımında bulundu.
Dış Politika 24.04.2022, 15:54
Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, bazı batılı liderlerin son günlerde "soykırımın" ancak mahkeme kararıyla tespit edilebileceğini savunduğunu belirtti.
Bakan Çavuşoğlu, "Doğru. Aynı kişilerin, yetkili bir mahkeme kararı olmadan 1915 olayları için 'soykırım' kelimesini siyasi saiklerle kullanmaları ise ikiyüzlülüklerinin en bariz örneğidir." değerlendirmesinde bulundu.
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