Çavuşoğlu açıkladı: Türk heyeti Mısır'a gidecek

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu NTV canlı yayınında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunuyor. Açıklamadan öne çıkan başlıklar şöyle:

(Dendias'ın Ankara ziyareti)

Yunanistan ile tüm sorunlarımızı konuşmaya hazırız. Ziyaret memnuniyet verici samimi bir görüşme olacak. Yunanistan'la diyaloğu devam ettirmemiz önemli.

Mısır Türkiye'den bir heyeti davet etti. Mayıs başında bir heyet Mısır'a gidecek.