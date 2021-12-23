Çavuşoğlu Alman mevkidaşını tebrik etti
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock arasında gerçekleştirilen tebrik amaçlı telefon görüşmesinde ayrıca ikili ilişkiler, Afganistan, Rusya-Ukrayna gerginliği, Bosna-Hersek'teki gelişmeler ve göç konuları konuşuldu.
Dış Politika 23.12.2021, 12:30
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock ile telefonda görüştü.
Bakanlıktan yapılan bilgilendirmeye göre, Çavuşoğlu'nun, Alman mevkidaşı Baerbock ile tebrik amaçlı gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde ikili ilişkiler, Afganistan, Rusya-Ukrayna gerginliği, Bosna-Hersek'teki gelişmeler ve göç konuları da ele alındı.
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