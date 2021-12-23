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Çavuşoğlu Alman mevkidaşını tebrik etti

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock arasında gerçekleştirilen tebrik amaçlı telefon görüşmesinde ayrıca ikili ilişkiler, Afganistan, Rusya-Ukrayna gerginliği, Bosna-Hersek'teki gelişmeler ve göç konuları konuşuldu.

Dış Politika 23.12.2021, 12:30
Çavuşoğlu Alman mevkidaşını tebrik etti

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock ile telefonda görüştü.

Bakanlıktan yapılan bilgilendirmeye göre, Çavuşoğlu'nun, Alman mevkidaşı Baerbock ile tebrik amaçlı gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde ikili ilişkiler, Afganistan, Rusya-Ukrayna gerginliği, Bosna-Hersek'teki gelişmeler ve göç konuları da ele alındı.

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#Çavuşoğlu #Baerbock
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