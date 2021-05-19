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Çavuşoğlu, Azerbaycanlı mevkidaşı Bayramov'la görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile telefon görüşmesi yaptı.

Dış Politika 19.05.2021, 11:41
Çavuşoğlu, Azerbaycanlı mevkidaşı Bayramov'la görüştü

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, görüşmede Çavuşoğlu ve Azerbaycanlı mevkidaşı, Azerbaycan'ın Bağlantısızlar Hareketi (NAM) Dönem Başkanı olması çerçevesinde Filistin'deki son gelişmeleri ele aldı.

Ayrıca görüşmede, Yukarı Karabağ'daki son gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

AA

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#bayramov
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