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Çavuşoğlu, BM Karadeniz Tahıl Girişimi Koordinatörü Abdulla ile bir araya geldi

Görüşmede, Ukrayna limanlarından tahıl ihracatını mümkün kılan İstanbul Anlaşması’nın uygulanması ele alındı.

Dış Politika 12.09.2022, 16:23
Çavuşoğlu, BM Karadeniz Tahıl Girişimi Koordinatörü Abdulla ile bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler (BM) Karadeniz Tahıl Girişimi Koordinatörü Amir Mahmoud Abdulla ile görüştü.

Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "BM Karadeniz Tahıl Girişimi Koordinatörü’yle Ukrayna limanlarından tahıl ihracatını mümkün kılan İstanbul Anlaşması’nın uygulanmasını görüştük." ifadesini kullandı.

#tahıl
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