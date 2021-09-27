Çavuşoğlu: Bölgesel iş birliği ve refaha yönelik yeni fırsatlar oluştu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Konseyi) Dışişleri Bakanları Konseyi Olağanüstü Toplantısı'nda Afganistan'daki güncel gelişmelerin ele alındığını belirterek "Başta (Afganistan'a) komşu ülkeler olmak üzere düzensiz göç yükünü çeken ülkelerle dayanışma çağrısında bulunduk. Terörle mücadelede yapılabilecekleri ele aldık. Bu hususlara vurgu yapan bir ortak bildiri de kabul edildi." ifadesini kullandı.

Çavuşoğlu ve Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Konsey toplantısının yapıldığı Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde ortak basın toplantısı düzenledi.

Tüm uluslararası toplum gibi Türk Konseyi üyelerinin de Afganistan konusunda beklenti ve kaygılarının benzer olduğunu belirten Çavuşoğlu, "İnsani krizin ve ekonomik bir çöküşün önlenmesi, azınlık ve kadın hakları dahil insan haklarının korunması, düzeniz bir göç dalgasının önlenmesi, terörizmin tekrar güç kazanmasının önlenmesi gibi. Bunun için ülkede kapsayıcı bir hükümet kurulması ve devlet mekanizmasının çalışması önem arz ediyor." diye konuştu.

Toplantıda bu kapsamda atılabilecek adımların değerlendirildiğini söyleyen Çavuşoğlu, "Başta komşu ülkeler olmak üzere düzensiz göç yükünü çeken ülkelerle dayanışma çağrısında bulunduk. Terörle mücadelede yapılabilecekleri ele aldık. Bu hususlara vurgu yapan bir ortak bildiri de kabul edildi." dedi.

İstanbul'da 12 Kasım'da yapılacak Türk Konseyi 8. Devlet Başkanları Zirvesi hazırlıklarının da ele alındığını kaydeden Çavuşoğlu, bu zirvede Konsey açısından tarihi adımlar atılacağını belirti.

Çavuşoğlu, 27 Eylül'ün Türkmenistan'ın bağımsızlığının 30. yıl dönümü ve Karabağ'ın işgalden kurtarılmasına giden Vatan Savaşı'nın başlangıç günü olarak Türk dünyası için anlamlı bir tarih olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Türkmen kardeşlerimizi en içten dileklerimizle kutluyoruz. İstanbul Zirvesi'nde Türkmenistan’ın gözlemci olarak aramızda katılmasıyla aile resmimiz tamamlamış olacak. Bugün aynı zamanda Karabağ'ın azatlığına giden Vatan Muharebesinin başladığı, can Azerbaycan'ın şehitlerini anma günü. Toplantımızın açılışında şehitlerimizi hep birlikte andık. Aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Karabağ’ın artık istikrarsızlık ve çatışmadan çok barış ve kalkınma ile anılmasını istiyoruz. Bölge artık normalleşme sürecine girmelidir. Artık bölgesel iş birliği ve refaha yönelik yeni fırsatlar oluştu. Bu yönde can Azerbaycan'ın da önemli teklifleri oldu."

Çavuşoğlu, tüm tarafların kazançlı çıkacağı bu fırsatların bütün ülkeler tarafından değerlendirilmesi umudunu da dile getirerek, "Cumhurbaşkanımız Sayın (Recep Tayyip) Erdoğan ve Sayın (Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham) Aliyev, bölgede barış, istikrar ve refah isteklerini defalarca vurguladılar." değerlendirmesini yaptı.

Türk Konseyi'nin Karabağ'da yüksek düzeyli toplantı yapmasının söz konusu olup olmayacağına ilişkin soru üzerine Çavuşoğlu, "Türk Konseyi, vatan muharebesi sırasında yayımladığı bir bildiriyle can Azerbaycan'a desteğini güçlü bir şekilde vurgulamıştır." dedi.

Çavuşoğlu, Türk Konseyi Genel Sekreteri Baghdad Amreyev'in, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve çok sayıda Türk yetkilinin Azerbaycan'ı ve Azerbaycan'ın işgalden kurtardığı topraklarını ziyaret ettiğini de hatırlatarak, "Buralar artık azat edildiğine göre sadece Türk Konseyi değil, bundan sonra Azerbaycan'ın bu bölgede herhangi bir şehrinde düzenleyeceği her türlü toplantıya katılmaktan büyük bir mutluluk duyarız." dedi.

Çavuşoğlu, "Ermenistanlı mevkidaşınızla (Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan) Türkiye-Ermenistan ilişkilerinin normalleşmesi için bir görüşme geçirmeniz planlanıyor mu? Bu ilişkilerin normalleşmesi için Türkiye'nin ileri süreceği şartlar ne ve bu şartlarda Azerbaycan ve Karabağ konusunda hangi konular ele alınacak?" şeklindeki soruya, "Böyle bir planlama yok." yanıtını verdi.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın seçimden sonra bazı olumlu mesajlar verdiğini, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da bu mesajlara karşı olumlu mesajlar verdiğini hatırlatan Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"Bizim başından beri en büyük arzumuz savaş bittikten sonra, vatan muharebesi bittikten sonra bölgenin artık barış ve istikrar bölgesi olmasıdır. Bu yönde de Azerbaycan'ın biliyorsunuz, Ermenistan'a kapsamlı bir barış anlaşması imzalanması teklifi oldu. Henüz daha Ermenistan'dan olumlu bir cevap gelmedi. Ama bundan sonraki süreçte her zaman olduğu gibi, atabileceğimiz adımları can Azerbaycan'la birlikte koordine ederiz. Birlikte karar veririz, birlikte adım atarız."

Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in yakın zamanda görüşmesinin planlanıp planlanmadığına ilişkin soruya, "Zaten iki cumhurbaşkanı olarak, iki kardeş olarak hemen hemen her gün görüşüyorlar. Sürekli telefonda da görüşüyorlar." dedi.

İki liderin, 12 Kasım'da düzenlenmesi planlanan Türk Konseyi Liderler Zirvesi'nden hemen önce de görüşebileceğini ancak bunun için özel bir planlamaya gerek bile olmadığını söyledi. Çavuşoğlu, "İki kardeş, iki liderimiz ne zaman isterse bir araya gelirler. Bize talimat verirler, biz de bu doğrultuda çalışırız." diye konuştu.

AA